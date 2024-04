Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizeiliche Bilanz der Frühjahrsmesse 2024

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 28.03.2024, bis Sonntag, den 14.04.2024, fand die Speyerer Frühjahrsmesse statt. Die Polizei Speyer begleitete das Fest im Rahmen umfangreicher Präsenzmaßnahmen und führte Jugendschutzkontrollen durch.

Aus polizeilicher Sicht ist eine positive Bilanz der Herbstmesse zu ziehen. Bei wetterbedingt schwankendem Besucheraufkommen kann insgesamt ein ruhiger Festverlauf attestiert werden. Das polizeiliche Einsatzaufkommen war mit insgesamt 8 Einsätzen, Jugendschutzkontrollen ausgenommen, deutlich geringer als bei der Frühjahrsmesse im Vorjahr, in welchem es noch 16 Einsätze waren.

Im Festverlauf waren insgesamt drei Körperverletzungen zu verzeichnen, die sich ausnahmslos an Freitagen und Samstagen in den Abendstunden ereigneten. Ganz überwiegend handelte es sich bei den Beteiligten um Jugendliche und Heranwachsende. In einem Fall wurde der Mitarbeiter eines Fahrgeschäfts von mehreren Personen angegriffen, nachdem dieser einen Fahrgast aus Sicherheitsgründen unter dem Fahrgestellt herausgezogen hatte.

Es wurden insgesamt drei Diebstähle gemeldet. Hierbei erbeuteten die Täter insgesamt eine Geldbörse mit ca. 200 Euro Bargeld, eine Bauchtasche mit einem IPhone und 60 Euro Bargeld, sowie Chips eines Fahrgeschäfts.

Ein gemeldeter Randalierer beruhigte sich wieder vor Ort und konnte nach Androhung eines Platzverweises auf der Messe bleiben. Eine alkoholisierte, hilflose Person wurde dem Rettungsdienst übergeben.

