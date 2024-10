POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Erkelenz/Hückelhoven (ots) - Am Dienstag (15. Oktober) kam es zu zwei Betrugsfällen, bei denen ein vermeintlicher Bankmitarbeiter per Telefon Echtzeit-Überweisungen per App durchführen ließ. Die Geschädigten sollte in der App der Bankinstitute einen angeblichen Stornierungsvorgang bestätigen. Nachdem Sie der Aufforderung nachgekommen sind, wurde von beiden Konten Geld in vierstelliger Höhe abgebucht. Schützen Sie ...

mehr