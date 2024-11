Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Randalierer leistet Widerstand - Polizisten leicht verletzt

Am Donnerstagmorgen musste die Polizei aufgrund einer randalierenden Person in der Bühlhofer Straße in Ingelfingen ausrücken. Der 19-jährige Tatverdächtige geriet gegen 8.50 Uhr mit seiner 41-jährigen Mutter in Streit und randalierte in deren Wohnung. Das Einschreiten der zwischenzeitlich alarmierten Beamten veranlasste den jungen Mann dazu, seinem Unmut durch Beleidigungen und Tritte Ausdruck zu verleihen. Zwei Polizeibeamte wurden hierdurch leicht verletzt.

Der junge Mann muss sich nun strafrechtlich dafür verantworten.

Künzelsau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nach einer Unfallflucht am Donnerstagvormittag in der Amrichshäuser Straße in Künzelsau werden Zeugen gesucht. Nach bisherigem Ermittlungsstand bog eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug gegen 12 Uhr von der Amrichshäuser Straße in den Mittelweg ab. Hierbei wurde eine Fahrbahnbegrenzung beschädigt. Der oder die Unbekannte flüchtete anschließend von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ungefähr 1.000 Euro.

Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 940-0 zu melden.

