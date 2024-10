Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mitreisenden in S1 attackiert - Bundespolizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Gestern Morgen (21. Oktober) soll ein Unbekannter einen Mann in einer S-Bahn in Bochum mit Schlägen angegriffen haben. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Gegen 5:20 Uhr informierte der Triebfahrzeugführer der S1 die Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die S-Bahn fuhr zu diesem Zeitpunkt in den Bahnhof Bochum Langendreer-West ein. Der Bahnmitarbeiter (44) hatte bereits Rettungskräfte verständigt, welche beim Eintreffen den 42-Jährigen medizinisch versorgten. Mitreisende gaben an, dass der Unbekannte sich zuvor in einer Viersitzgruppe aufgehalten und dort geschlafen habe. Vor Einfahrt in den Haltepunkt habe der Mann sich zur Ausstiegstür begeben. Es sei zu einer verbalen Streitigkeit zwischen dem Fremden und dem Deutschen (42) gekommen, welche in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Der Unbekannte soll dem Bochumer zweimal mit der Faust ins Gesicht und einmal in die Magengrube geschlagen haben. Dadurch habe der Geschädigte eine blutige Nase sowie eine Schiefstellung des Nasenbeins erlitten. Anschließend habe der Angreifer den Zug verlassen und sei in unbekannte Richtung geflohen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen, der sich am 21. Oktober zwischen 5:10 Uhr und 5:20 Uhr in der S1 (Dortmund - Bochum) aufhielt? Zu dem Zeitpunkt soll der Unbekannte eine weiße Hose, rote Schuhe, eine blaue Kappe und eine schwarz-weiße Jacke getragen haben. Der verletzte 42-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell