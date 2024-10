BPOL NRW: Körperliche Auseinandersetzung mit Gasflasche und Messer - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Hamm (ots) - Einen Schutzengel hatte am Freitagnachmittag (18. Oktober) ein 35-jähriger Herforder im Hauptbahnhof Hamm. Vermutlich um noch in den Zug einzusteigen, ging der Mann auf Bahnsteig 5 zu der einzigen noch geöffneten Tür eines abfahrbereiten Intercitys. In der Tür stand der Zugchef zur Überwachung des Bahnsteiges bei der Ausfahrt des Zuges. Zeitgleich ...

