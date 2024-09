POL-EL: Schüttorf - Fahrer/in eines beigefarbenen SUV gesucht

Bad Bentheim (ots) - Am Montag, 16.09.2024 kommt es in der Zeit von 6.00 Uhr bis 15.10 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl am Bahnhof in Bad Bentheim. Ein bislang unbekannter Täter entwendet ein verschlossenes rot/schwarze Mountainbike. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922- 77 66 00 zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher ...

