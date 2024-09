Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Montag, 16.09.2024 kommt es in der Zeit von 6.00 Uhr bis 15.10 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl am Bahnhof in Bad Bentheim. Ein bislang unbekannter Täter entwendet ein verschlossenes rot/schwarze Mountainbike. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922- 77 66 00 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell