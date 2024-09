Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fahrer/in eines E-Scooters nach Verkehrsunfall gesucht

Nordhorn (ots)

Am 17. September lief eine 44-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg eines Baumarktes in Richtung Ringcenter. Gleichzeitig fuhr ein/e bislang Unbekannter/e mit einem E-Scooter ebenfalls auf dem Gehweg in Richtung Stadtring. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Beiden wobei die 44-Jährige leicht verletzt wurde. Der/Die Fahrer/in des E-Scooter rief nur "Sorry" und setzte unvermittelt die Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

