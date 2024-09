POL-EL: Meppen - Hoher Schaden bei Beschädigung von mehreren Gräbern

Freren (ots) - Zwischen Montag 18.00 Uhr und Dienstag 8.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße "Hoher Weg" in Freren. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und erbeuteten diverse Gegenstände. Der Gesamtschaden steht bislang noch nicht fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen. Rückfragen ...

mehr