POL-EL: Nordhorn - Straßenlaterne beschädigt - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - Am 14. September gegen 20.26 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße "Nagelshof" von "Markstiege" kommend in Richtung "An der Bleiche". Auf Höhe der dortigen Skateanlage kam dieser aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Holzschild. Anschließend fuhr er über den Gehweg zurück auf die Fahrbahn des dortigen Busbahnhofs davon. Der dadurch ...

