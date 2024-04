Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Zweiradsaison gestartet: Polizei gibt wichtige Sicherheitshinweise

Osnabrück, Lingen, Meppen, Emden, Aurich, Wittmund (ots)

Mit den frühlingshaften Temperaturen vom letzten Wochenende hat jetzt wieder die Zeit für motorisierte und nicht motorisierte Zweiräder auf den Straßen der Polizeidirektion Osnabrück begonnen. Von den Straßen des Teutoburger Waldes bis zu den Ostfriesischen Inseln werden in den kommenden Monaten vermehrt Motorräder, Roller, E-Bikes, Pedelecs und Fahrräder unterwegs sein. Die Polizei der Region gibt zu Beginn der Zweiradsaison wichtige Tipps und Hinweise, um Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Malte Hagspihl, Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück, betont: "Gerade die erste Tour nach der Winterpause birgt Gefahren. Wir empfehlen zu Beginn gewisse Fahrmanöver zu üben. Auch erfahrenen Motorradfahrern schadet es nicht, zu Saisonbeginn einen Bremstest mit seinem Motorrad zu machen." Eine der häufigsten Ursachen für Motorradunfälle ist die Überschreitung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit sowie Selbstüberschätzung. Hagspihl appelliert, der Faszination Geschwindigkeit nicht zu erliegen und defensiv sowie vorausschauend zu fahren. Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Sicherheit von Motorradfahrern ist die Beachtung durch andere Verkehrsteilnehmer. Oftmals werden Motorräder aufgrund ihrer Geschwindigkeit schlichtweg übersehen. Dies kann zu schwerwiegenden Unfällen führen. Die Polizei empfiehlt deshalb, deutlich sichtbare Kleidung sowie entsprechende Protektoren zu tragen. Zusätzlich sollten Motorradfahrer stets mit Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer rechnen und bewusst vorausschauend fahren. Leider ereigneten sich bereits zu Beginn der diesjährigen Saison tragische Unfälle, die die Notwendigkeit von Verkehrsprävention unterstreichen. So erlag im Emsland am 13.04. ein 22-jähriger Motorradfahrer seinen schweren Verletzungen. Ein ähnlich schwerer Unfall ereignete sich am 08.04. in Melle, als eine 46-jährige Radfahrerin von einer Autofahrerin auf dem Radweg übersehen und in Folge dessen schwer verletzt wurde. "Diese Vorfälle sind schlimm und mahnen zur Vorsicht.", so Pressesprecher Malte Hagspihl. "Wir sehen leider schon zu Anfang der Saison, was im Straßenverkehr alles passieren kann. Deswegen appelliere ich: Die Augen gehören auf die Straße. Halten Sie sich an die geltenden Verkehrsregeln und rechnen Sie mit den Fehlern anderer." Die Polizei weist in diesem Zusammenhang außerdem darauf hin, den geforderten Sicherheitsabstand von 1,50 Metern beim Überholen von Radfahrern einzuhalten. Insbesondere die Geschwindigkeit von Pedelecs und E-Bikes wird oft unterschätzt, weshalb das Tragen eines Fahrradhelmes und einer Warnweste sowie das Absolvieren eines Sicherheitstrainings dringend empfohlen wird. Hagspihl abschließend: "Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass tödliche und schwere Unfälle weniger werden und alle eine sichere Zweiradsaison genießen können.

