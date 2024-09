Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots)

Am Freitag, den 13. September und Montag, den 16. September jeweils zwischen 6.00 Uhr und 15.00 Uhr kam es am Bahnhof in Schüttorf zu zwei Sachbeschädigungen an dort abgestellten Pkws. Die Fahrzeuge waren auf einer Parkfläche im Bereich der Ladestraße abgestellt und wurden mittels Kleber beschädigt. Bei den beiden bekannten Fahrzeugen handelte es sich am Freitag um einen grauen VW Golf und am Montag um einen silbernen Mini. Vermutlich wurden weitere Pkws beschädigt. Zeugen / Geschädigte werden gebeten, sich an die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell