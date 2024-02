Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hornbach - versuchter Einbruch in Wasserhäuschen

Zweibrücken (ots)

Ort 66500 Hornbach, Eichenhof Zeit: 26.01.2024, 15:00 Uhr - 02.02.2024, 15:00 Uhr

Unbekannte Täter versuchten sich Zugang zu einem Wasserhäuschen/Hochbehälter in einem Waldstück zwischen dem Eichenhof und dem Stuppacherhof zu verschaffen, indem er das in einer Stahltür befindliche Schloss aufbohrte. Das Bohrloch wurde fälschlicherweise zu hoch angesetzt, sodass die Tür weiterhin verschlossen war und es beim Versuch blieb. In dem Hochbehälter befinden sich ca. 100m³ Frischwasser, welches die umliegenden Haushalte und Höfe versorgt. Schaden ca. 200 Euro. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell