Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vier Verletzte nach Zimmerbrand- Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen #polsiwi

Siegen (ots)

Am Donnerstagabend (31.10.2024) ist es zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Tiergartenstraße in Siegen gekommen, bei dem vier Personen verletzt wurden.

Ersten Erkenntnissen nach erhielt die Einsatzleitstelle der Feuerwehr gegen 18:45 Uhr Kenntnis von einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Tiergartenstraße in Siegen. Bei Eintreffen der umgehend hinzugerufenen Polizei hatte die Feuerwehr den betroffenen Raum im Erdgeschoss des Hauses bereits gelöscht. Bei dem Brand verletzten sich vier Personen durch eingeatmete Rauchgase. Rettungswagen brachten die Personen in umliegende Krankenhäuser. Das Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Schaden auf einen unteren sechsstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache bereits aufgenommen. Ein hinzugezogener Sachverständiger wird die Beamten dabei unterstützen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell