Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Durchsuchungseinsatz in Siegen-Geisweid: Eine Person festgenommen - Polizei stellt Beweismittel sicher - #polsiwi

Siegen (ots)

Die Polizei Siegen-Wittgenstein hat am Donnerstagabend (31.10.2024) in Siegen-Geisweid Durchsuchungsmaßnahmen an zwei Örtlichkeiten durchgeführt.

Der Einsatz basierte auf einem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung, das durch die Kriminalpolizei in Siegen geführt wird. Die Staatsanwaltschaft in Siegen hat im Zuge der Ermittlungen Durchsuchungsbeschlüsse beim Amtsgericht in Siegen erwirkt.

Diese sind am Donnerstagabend in der Sohlbacher Straße und in der Brentanostraße unter Beteiligung von Spezialeinheiten vollstreckt worden.

Im Rahmen der Durchsuchungen ist eine Person in Gewahrsam genommen worden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie entlassen. Eine weitere Person ist vorläufig festgenommen worden. Zudem stellten die Beamten diverse Beweismittel sicher.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Siegen geführt.

