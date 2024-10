POL-SI: Motorrad in Flammen - Polizei ermittelt zur Brandursache - #polsiwi

Siegen (ots) - Ein Verkehrsunfall auf der Freudenberger Straße in Siegen hat am Dienstagabend (29.10.2024) drei verletzte Personen gefordert. Gegen 19:20 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem BMW und einer 18-jährigen Beifahrerin in Richtung Innenstadt unterwegs. An einer Kreuzung wollte er nach links in die Wellersbergstraße abbiegen. Dabei übersah der junge Fahrer nach ersten Erkenntnissen den entgegenkommenden PKW ...

