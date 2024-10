Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall - #polsiwi

Siegen (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der Freudenberger Straße in Siegen hat am Dienstagabend (29.10.2024) drei verletzte Personen gefordert.

Gegen 19:20 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem BMW und einer 18-jährigen Beifahrerin in Richtung Innenstadt unterwegs. An einer Kreuzung wollte er nach links in die Wellersbergstraße abbiegen. Dabei übersah der junge Fahrer nach ersten Erkenntnissen den entgegenkommenden PKW einer 40-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Alle drei beteiligten Personen wurden verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser.

An den Fahrzeugen entstand knapp 20.000 Euro Sachschaden. Sie wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung komplett gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell