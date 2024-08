POL-KI: 240802.2 Kiel: Polizei sucht Zeugen nach Raub eines E-Rollers

Plön (ots) - Am späten Donnerstagabend kam es zu einer mutwilligen Beschädigung einer Baustellenampel an der vielbefahrenen B76. Gegen 23:30 Uhr wurden die Kabel aus einer Steuereinheit herausgerissen, wodurch die Ampel, die den Kreuzungsverkehr mit der Rodomstorstraße regelt, in den Notbetrieb stellte. Trotz hohen Verkehrsaufkommens an der betroffenen Kreuzung kam ...

mehr