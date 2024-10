POL-SI: Auto landet auf Dach - Fahrradfahrer flüchtig - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24.10.2024) haben unbekannte Täter in der Stormstraße in Siegen-Geisweid mehrere PKW beschädigt. Mindestens sechs Fahrzeuge sind augenscheinlich mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt worden. Dabei entstand Sachschaden an den abgestellten Autos. Die Kriminalpolizei in Siegen nimmt Hinweise unter der 0271/7099-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

