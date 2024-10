Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Autorennen vor den Augen einer Zivilstreife - #polsiwi

Siegen-Weidenau / Siegen-Geisweid (ots)

Kurz vor Mitternacht hat in Weidenau am vergangenen Samstag (26.Oktober) ein Autorennen stattgefunden. Was die beiden "Rennfahrer" nicht wussten: Dies geschah vor den Augen der Polizei.

Die Zivilstreife des Verkehrsdienstes war an diesem Abend mit dem Ziel unterwegs, Fahrzeuge aus der Poserszene ins Visier zu nehmen. Auf der Weidenauer Straße im Bereich der HTS-Anschlussstelle Geisweid wurden die Beamten fündig. Zwei BMW-Fahrer waren hier in Fahrtrichtung Kreuztal unterwegs. Dabei spielten der 20-jährige und der 22-jährige Fahrzeugführer an einer Ampel mit dem Gaspedal und ließen die Motoren aufheulen. Dann ging es jeweils mit qualmenden Reifen und zum Teil ausbrechenden Fahrzeugheck zur nächsten roten Ampel und dortigem kurzen Zwischenstopp weiter. Dieses "Spiel" wiederholte sich einige Male. Dabei erreichten die BMW laut Tacho Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h im innerörtlichen Bereich. Als die Fahrzeuge dann in Buschhütten auf ein Tankstellengelände abfuhren, konnte die Zivilstreife aufschließen. Den beiden jungen Fahrer, die sich zunächst lautstark über die zurückliegende Fahrt unterhielten und sich über die Beschleunigungsfahrten freuten, verging der Spaß, als sich der einschreitende Beamte als Polizist zu erkennen gab. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens auf. Sollten Staatsanwaltschaft und das Gericht den Sachverhalt ebenfalls als Straftaten bewerten, dürfte die Fahrerlaubnis der beiden jungen Männer für einige Zeit aus dem Verkehr gezogen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell