POL-SI: 61-Jähriger nach Verkehrsunfall leicht verletzt - #polsiwi

Siegen (ots) - Am 30.10.2024 ist es zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "In der Hofwiese" in Siegen gekommen. Ersten Ermittlungen nach verschafften sich unbekannte Täter Zutritt über eine rückwärtig liegende Balkontür ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten die Einbrecher zahlreiche Schränke und Schubladen. ...

