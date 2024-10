Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Betrug mit minderwertigem Schmuck - Polizei bittet um Hinweise

Bad Säckingen (ots)

Am Mittwoch, 09.10.2024, gegen 13:20 Uhr, ist in Bad Säckingen, Tullastraße, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes ein Mann durch den Kauf von minderwertigem Schmuck betrogen worden. Vor dem Betreten des Geschäftes wurde der 27-Jährige aus dem Auto heraus von einem Unbekannten nach Geld fürs Tanken angesprochen. Der Tank würde leer sein und er habe derzeit kein Bargeld. Er bot Goldschmuck und ein Handy zum Kauf an. Der Mann ließ sich auf den Kauf ein und übergab einen dreistelligen Bargeldbetrag an den Unbekannten. Wie sich dann heraus stellte, waren Schmuck und Handy minderwertig. Vom Unbekannten ist lediglich bekannt, dass er mit einem Auto mit auswärtigen Kennzeichen unterwegs war. Die Polizei Bad Säckingen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07761 934-0 entgegen.

