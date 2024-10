Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malterdingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 10.10.2024, beschädigte im Zeitraum von 15.50 Uhr bis 16.00 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer ein auf Höhe der Bäckerei Wickersheim in der Hauptstraße in Malterdringen am Straßenrand geparkten roten VW.

Hierbei wurde die linke Seite des geparkten Pkw beschädigt. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1500 Euro geschätzt. Weitere Hinweise zum Unfallverursacher sind derzeit nicht bekannt.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

jv

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell