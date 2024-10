Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Vorfahrtsmissachtung - Autofahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 10.10.2024, gegen 19:20 Uhr, sind auf der B 518 an der Einfahrt Wehr-Nord zwei Autos kollidiert. Ein 57 Jahre alter Ford-Fahrer war aus Richtung Wehr kommend auf die bevorrechtigte Bundesstraße nach links eingebogen und mit dem von rechts herannahenden, gerade abbiegenden VW eines 24 Jahre alten Mannes kollidiert. Der VW-Fahrer verletzte sich leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen liegt bei insgesamt ca. 12000 Euro.

