Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Zwei verletzte Autofahrerinnen nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 09.10.2024, gegen 08:50 Uhr, haben sich zwei Autofahrerinnen bei einem Verkehrsunfall auf der B 27 zwischen Jestetten und Lottstetten leicht verletzt. Eine 81-jährige Frau war mit ihrem Pkw von einem Gemeindeverbindungsweg aus Richtung Lottstetten auf die bevorrechtigte Bundesstraße nach links in Richtung Jestetten eingebogen. Sie kollidierte mit dem in Richtung Lottstetten fahrenden Pkw einer 51-jährigen Frau. Dieser Pkw kam nach dem Zusammenstoß neben der Fahrbahn zum Stillstand. Beide leicht verletzten Fahrerinnen wurden vom Rettungsdienst versorgt und in verschiedene Kliniken gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 20000 Euro. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell