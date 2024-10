POL-NI: Bad Nenndorf - Krad-Fahrerin kollidiert mit geparktem PKW

Bücken (ots) - (KEM) In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bislang unbekannte Täter ein rotes E-Bike und einen Akkuschrauber aus einer Garage in Bücken gestohlen. In der Zeit von ca. 0 Uhr bis 9 Uhr betraten sie das Grundstück an der Straße Dedendorf und entwendeten die Gegenstände aus der lediglich zugezogene jedoch unverschlossenen Garage. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Wert des ...

mehr