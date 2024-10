Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bücken - Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Garage

Bücken (ots)

(KEM) In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bislang unbekannte Täter ein rotes E-Bike und einen Akkuschrauber aus einer Garage in Bücken gestohlen. In der Zeit von ca. 0 Uhr bis 9 Uhr betraten sie das Grundstück an der Straße Dedendorf und entwendeten die Gegenstände aus der lediglich zugezogene jedoch unverschlossenen Garage. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesguts beträgt ca. 1.800 Euro.

Die Polizei Hoya bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 04251/934640 zu melden.

