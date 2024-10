Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall in Landesbergen - 43-jähriger Fahrer unter Alkoholeinfluss

Landesbergen (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 21:10 Uhr, kam es in Landesbergen auf der Brückenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Mann aus Stolzenau befuhr mit seinem BMW die Brückenstraße in Richtung Stolzenau, als er im Kurvenbereich von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte er mit einem Leitpfosten und einem Verkehrszeichen.

Der Fahrer konnte zunächst zurück auf die Fahrbahn steuern, verlor jedoch anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Er erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht.

Da ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,17 Promille ergab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte zudem seinen Führerschein sicher und leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

An seinem PKW entstand Totalschaden. Er wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell