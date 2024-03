Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall - Velbert - 2403008

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am 02.03.2024 ereignete sich in Velbert an der Kreuzung Nierenhofer Straße/ Meisenstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Kradfahrer und seine Mitfahrerin schwer verletzt wurden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 14:55 Uhr befuhr ein 18-jähriger Velberter mit seinem PKW Audi A1 die Meisenstraße in Velbert in Richtung Nierenhofer Straße. An der Kreuzung beabsichtigte er nach rechts auf die Nierenhofer Straße abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 24-jährigen Kradfahrers (Marke Yamaha). Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 24-jährige Essener wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ebenso seine 22-jährige Mitfahrerin.

Beide wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Der Unfallverursacher erlitt einen Schock und wurde vor Ort behandelt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 15000 Euro.

Die Unfallörtlichkeit musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell