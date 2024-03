POL-ME: 50-jähriger Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Ratingen - 2403007

Polizei Mettmann

In Ratingen ist am Freitag (1. März 2024) ein 50 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 12:40 Uhr war ein 64-jähriger Ratinger mit seinem Skoda Yeti über den Lintorfer Weg in Richtung Breitscheid. Als er nach links in die Kölner Straße abbog, missachtete er nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen einen ihm entgegenkommenden 50-jährigen Ratinger in seinem Mazda 3.

So kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Während der 64-jährige Unfallverursacher bei dem Unfall nur leicht verletzt wurde, wurde der 50-jährige Mazda-Fahrer schwer verletzt. Beide wurden jeweils zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, die Autos waren auch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden - insgesamt wird die Höhe des Sachschadens auf mehr als 12.000 Euro geschätzt.

