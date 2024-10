Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall

Lüdersfeld (ots)

(bae)Am 05.10.2024 um 12:45 Uhr kam es in Lüdersfeld zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Hamelner befuhr mit seinem Motorrad Suzuki die L445 aus Stadthagen kommend in Richtung Niedernholz. Dabei unterschätze er die dortige scharfe Rechtskurve. Bei der Bremsung in der Kurve brach sein Heck aus und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 42-jähriger Auhäger mit seinem Mini Cooper. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Hamelner stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 15000 Euro.

