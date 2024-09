Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Euskirchen-Kirchheim (ots)

Am Mittwoch (4. September) wurde die Polizei Euskirchen um 18.30 Uhr über ein verunfalltes Fahrzeug in der Talsperrenstraße in Euskirchen-Kirchheim informiert.

Die Polizeibeamten konnten vor Ort einen Pkw im Graben auffinden, der mit einem Baum kollidiert war. Beide Kennzeichen waren abmontiert.

Das Fahrzeug wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen zum Verkehrsunfall werden telefonisch an 02251 799-460 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

