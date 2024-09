Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision zwischen Fahrrad und Pkw

Weilerswist (ots)

Gestern (5. September) kam es um 18.40 Uhr in Weilerswist zu einem Verkehrsunfall.

Ein 54-jähriger Zülpicher befuhr mit einem Rennrad den Schlehenweg aus Richtung Maarweg in Fahrtrichtung Eispfad. Aufgrund eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw musste der Radfahrer in die Fahrbahnmitte ausscheren.

Gleichzeitig fuhr ein 61-jähriger Bonner mit seinem Pkw von einem linksseitig der Fahrbahn befindlichen Parkstreifen los, übersah den von hinten kommenden Fahrradfahrer und es kam zu einer Kollision.

Der 54-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

