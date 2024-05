POL-NI: Rinteln - Unfall auf der B238

Nienburg (ots) - (Thi) Am Donnerstag den 9.5.2024 ereignete sich gegen 21:45 Uhr auf der Schinnaer Landstraße in Stolzenau ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Eine 35-Jährige aus Stolzenau missachtete ein Stopp-Schild und bog mit ihrem VW Touran in die Schinnaer Landstraße ein. Dabei übersah sie einen vorfahrtberechtigten 81-Jährigen aus ...

mehr