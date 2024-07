POL-SO: Opel beschädigt

Lippstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen dem 20. Juli, 11 Uhr und dem 22. Juli, 9 Uhr, in das Evangelische Gymnasium in der Beckumer Straße ein. Die Unbekannten wüteten im Erdgeschoss eines Gebäudetraktes und zerschlugen in den Waschräumen die Sanitäreinrichtungen. Ein Feuerlöscher wurde im Inneren des Gebäudes entleert und ein Whiteboard von der Wand gerissen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat aktuell die weiteren ...

mehr