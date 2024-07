POL-SO: Baumaschinen entwendet

Warstein (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht vom 19. Juli auf den 20. Juli, in mindestens vier Fällen, die Außenspiegel von geparkten Pkw. Zwei der Fahrzeuge, ein Audi und ein Nissan, waren im Sellerweg abgestellt, ein Seat im Hohler Weg und ein VW in der Silbkestraße. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer ...

