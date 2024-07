Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher stellt sich schlafend

Soest (ots)

Am 20. Juli, kam es gegen 06:10 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ulricherstraße. Der Bewohner des Hauses erhielt auf seinem Handy einen Alarmhinweis und verständigte umgehend die Polizei. Die eingesetzten Beamten durchsuchten das Einfamilienhaus und konnten den Täter im Schlafzimmer des Hauses, unter einer Decke liegend, auffinden und direkt vorläufig festnehmen. Der 28-jährige Marokkaner hatte sich zuvor gewaltsam über eine Nebentür Zutritt zum Inneren des Hauses verschafft. Offenbar hatte er sich bei Eintreffen der Beamten unter der Bettdecke versteckt, in der Hoffnung, nicht entdeckt zu werden. Der 28-Jährige, der zurzeit in der ZUE Möhnesee lebt, muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

