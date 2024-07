POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Ford beschädigt

Wickede (Ruhr) (ots) - Am gestrigen Samstag kam es zu einem Brandgeschehen an einer Schule in der Ludgerusstr. in Wickede (Ruhr). Gegen 04:26 Uhr meldeten mehrere Zeugen dort brennende Müllcontainer. Im Bereich einer Betonmauer brannten insgesamt 5 Müllcontainer, die von der Feuerwehr schnell abgelöscht werden konnten. Da die Müllcontainer in großem Abstand zu dem Gebäude standen bestand zu keinem Zeitpunkt eine Brandgefahr für die Schule. Es kam lediglich zu kleinen ...

