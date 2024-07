Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrüger leider wieder erfolgreich

Lippstadt (ots)

Bereits am vergangenen Mittwoch kam es zu einem Betrugsdelikt zum Nachteil einer 71-Jährigen Frau aus Lippstadt. Die Seniorin erhielt einen Anruf eines angeblichen Herrn König, der sich als Beamter der Kriminalpolizei ausgab. Es kam zu mehreren Telefonaten, in denen die Lippstädterin erheblich unter Druck gesetzt wurde. Ein weiterer Kriminalbeamter namens Schneider übernahm einige der Telefonate. Beide Anrufer berichteten der Seniorin, dass in ihrer Nachbarschaft ein Raubüberfall stattgefunden habe. Nach dem Raub hätte die Polizei einen Notizzettel an diesem vermeintlichen Tatort gefunden, auf dem die Personaldaten der 71-Jährigen notiert seien und sie als künftiges Tatopfer in Betracht komme. Die beiden Anrufer überzeugten die Dame davon, einen hohen Geldbetrag auf ein polizeiliches Sicherheitskonto zu überweisen. Umgehend wurde ein Taxi bestellt, mit dem die Seniorin zu ihrer Hausbank gefahren wurde. Dort kam sie der Aufforderung der dreisten Betrüger nach und überwies das geforderte Geld. Wenig später kamen der Seniorin Zweifel und sie erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Die "falschen" Polizisten versuchen immer wieder mit ihren bekannten Geschichten, die Angerufenen dazu zu bewegen, Auskünfte über Wertsachen zu geben oder Geldbeträge und Wertsachen zu übergeben. Bitte geben Sie keine Auskünfte über persönliche Daten und legen Sie einfach auf. Präventionshinweise zu dem Thema "Falsche Polizei" finden Sie auf der Internetseite der Polizei unter https://soest.polizei.nrw/artikel/falsche-polizei-am-telefon.

