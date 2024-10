POL-STH: Trunkenheitsfahrt endet im Graben

Lindhorst (ots) - (bae)Am 04.10.2024 um 15:00 Uhr kam es in Lindhorst auf der Kobbenser Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Rintelner befuhr mit seinem Ford die Kobbenser Straße in Richtung Lindhorst. Hinter ihm befand sich ein 35-jähriger Beckedorfer mit seinem Hyundai. Der Rintelner setzte dann ordnungsgemäß den Blinker und hielt am rechten Fahrbahnrand, dies übersah der Beckedorfer und fuhr auf den Rintelner auf. Ein beiden Pkw entstand Sachschaden in ...

