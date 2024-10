POL-STH: Verkehrsunfall

Lindhorst (ots) - (bae)Am 04.10.2024 wurde durch die Polizei in Lindhorst eine Strafanzeige wegen einer versuchten Erpressung aufgenommen. Was war passiert? Eine 32-jährige Lindhorsterin hatte eine E-Mail erhalten. In dieser wurde sie aufgefordert 600 Euro in Bitcoin auf eine Wallet zu überweisen. Sollte sie dies nicht tun, wolle man intime Informationen an Freunde und Familie übersenden. Als "Beweis" war in der Email ein Passwort aufgeführt, dass die Lindhorsterin in ...

mehr