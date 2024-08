Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Nachtragsmeldung zu verdächtiger Wahrnehmung vor Kita

Nachtrag zu verdächtiger Wahrnehmung vor Kita

Nachdem ein bis dato Unbekannter am Dienstag gegen 11.30 Uhr im Bereich einer Kindertagesstätte in der Burghaldenstraße augenscheinlich sexuelle Handlungen vorgenommen hat, hat die Polizei inzwischen nach einem Hinweis einen in einem benachbarten Heim untergebrachten Verdächtigen ermittelt.

Verdächtige Wahrnehmung vor Kita

Eine verdächtige Wahrnehmung wurde der Polizei am Dienstag gegen 11.30 Uhr gemeldet. Ein unbekannter junger Mann wurde demnach von einem Zeugen beobachtet, wie er in einem Gebüsch nahe der Kita in der Burghaldenstraße stand. Hierbei soll er augenscheinlich sexuelle Handlungen an sich vorgenommen und währenddessen eine Frau mit einem Kind beobachtet haben. Hinweise von Personen, die die Situation ebenfalls bemerkt haben, nimmt der Polizeiposten Gammertingen unter Tel. 07574/921687 entgegen.

