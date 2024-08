Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Falscher Bankangestellter

Nachdem Anfang der Woche ein 64-jähriger Mann auf die Betrugsmasche eines falschen Bankmitarbeiters hereingefallen ist, ermittelt die Polizei. Der Mann hatte ein offenbar gefälschtes Schreiben seiner Hausbank bekommen. Über einen QR-Code sollte er zur Überprüfung der Kontaktdaten persönliche Daten angeben. Später teilte ihm ein angeblicher Bankmitarbeiter mit, dass sein Konto aufgrund Unregelmäßigkeiten und verdächtigen Überweisungen gesperrt worden sei. Zur Freischaltung müsse er mehrere TAN-Nummern, die auf seinem persönlichen Mobiltelefon eingehen, angeben. Nach zahlreichen Übermittlungen brach der Kontakt abrupt ab und der 64-Jährige musste feststellen, dass diverse ungewollte Transaktionen in Höhe von mehreren tausend Euro durchgeführt worden waren. Nun ermittelt die Polizei wegen des Betrugs und rät: Seien Sie misstrauisch, wenn es um die Preisgabe persönlicher Informationen geht. Übermitteln Sie niemals vertrauliche Daten wie Passwörter und TANs. Sollten Sie Verdacht schöpfen, einem solchen Betrug aufgesessen zu sein, informieren Sie umgehend ihre Bank und die Polizei, die Sie zum weiteren Vorgehen beraten.

Friedrichshafen

Mann in Gewahrsam

Weil er am Dienstag gleich mehrfach negativ in Erscheinung getreten ist und bei den polizeilichen Maßnahmen mit Beleidigungen um sich warf, ermittelt die Polizei gegen einen 34-Jährigen. Der Mann war bereits gegen 9.15 Uhr für einen Polizeieinsatz im Bodenseecenter verantwortlich, als er in eine handfeste Auseinandersetzung verwickelt war. Kurz vor 13 Uhr rückte die Polizei dann in die Werastraße aus, als ein Mann vom 34-Jährigen lautstark beleidigt und bedroht wurde. Beamte trafen den alkoholisierten Mann im Rahmen der Fahndung in einem Gebüsch an, in dem er sich vor den Ermittlern verstecken wollte. Sie nahmen ihn in Gewahrsam und brachten ihn aufgrund seines offenbar psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik. Weil er die Einsatzkräfte im weiteren Verlauf durchweg beleidigte und im Polizeifahrzeug versuchte, die Beamten anzuspucken, drohen ihm nun weitere Konsequenzen.

Immenstaad

Unfallflucht

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 7.20 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz der Linzgauhalle einen abgestellten VW am Türgriff, am Außenspiegel und an der hinteren Fahrzeugseite gestreift. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Aufgrund des Schadens schließen die Ermittler nicht aus, dass es sich bei dem Verantwortlichen um einen Roller- oder Fahrradfahrer gehandelt haben könnte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Langenargen

Auffahrunfall

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr an der Auffahrt zur Bundesstraße bei Oberdorf ereignet hat. Ein 55 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer wollte auf die Bundesstraße 31 in Richtung Friedrichshafen auffahren und schätzte die Verkehrssituation einer Vorausfahrenden an der Stoppstelle falsch ein. Anstatt auf die Vorfahrtsstraße einzufahren, musste die 66-Jährige abbremsen, woraufhin der 55-Jährige dem Mitsubishi wuchtig auffuhr. Beim Zusammenstoß wurde die 32 Jahre alte Beifahrerin der Frau leicht verletzt. Ein Rettungsdienst versorgte die Frau an der Unfallstelle.

Meckenbeuren

Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in der Ravensburger Straße wurden am Dienstag gegen 17.15 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Eine 53 Jahre alte Audi-Fahrerin hatte zu spät erkannt, dass ein vor ihr fahrender Seat-Lenker verkehrsbedingt anhalten musste, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Sowohl die 53 Jahre alte Frau als auch der 29-Jährige wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in umliegende Kliniken gebracht. Insgesamt entstand rund 4.000 Euro Sachschaden.

Uhldingen-Mühlhofen

Betrug an der Haustüre

Unbekannte haben sich am vergangenen Mittwoch, 21.8., im Bereich Oberuhldingen als Maler- und Sanierungsteam ausgegeben, und dabei offenbar einen Senior übers Ohr gehauen. Die drei Männer im Alter zwischen etwa 25 und 50 Jahren boten dem Mann an, Teile seines Hofs zu Reinigen und zu versiegeln. Gutgläubig übergab der Senior mehrere tausend Euro in Bar. Als die Männer nach unverrichteter Arbeit nicht mehr erschienen und Anrufe sowie Recherchen im Internet ins Leere liefen, erstattete er Anzeige bei der Polizei, die nun wegen des Betruges ermittelt. Auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention finden Sie umfangreiche Informationen zu Betrugsmaschen an der Haustür: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Markdorf

Mit Schreckschusswaffe geschossen

Wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt die Polizei Überlingen nach einem Vorfall am Dienstag gegen 23.45 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße. Ein Anwohner hatte schussähnliche Geräusche wahrgenommen, woraufhin die Polizei mit mehreren Streifen ausrückte. An der Tatörtlichkeit trafen die Beamten eine Gruppe Jugendlicher an und fanden eine Hülse sowie in einem angrenzenden Gebüsche eine Schreckschusswaffe auf und stellten diese sicher. Auf Nachfrage wollte keiner der jungen Männer etwas von Schüssen mitbekommen haben. Ein Eigentümer der Waffe ließ sich vor Ort auch nicht finden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Markdorf

Motorradfahrer fährt auf und verletzt sich

Verletzungen hat sich ein 16 Jahre alter Motorradfahrer zugezogen, als er am Dienstag gegen 15.15 Uhr in der Zeppelinstraße einem Seat aufgefahren ist. Der Jugendliche hatte mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit zu spät erkannt, dass der Vorausfahrende verkehrsbedingt anhalten musste, prallte in das Heck des Wagens und kam zu Fall. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge zog sich der 16-Jährige eher leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. An seiner 125er Maschine entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, am Seat wird der Sachschaden auf rund 2.000 Euro beziffert.

Markdorf

Mann tritt erneut auf Fahrzeuge ein - Polizei bittet um Hinweise

Um Hinweise bittet die Polizei, nachdem ein Mountainbike-Fahrer am Dienstagabend gegen 20 Uhr mutwillig gegen stehende Autos getreten hat. Der E-Bike-Lenker war auf der Möggenweilerstraße in Richtung Waldgebiet und Wanderparkplatz "Vogelsang" unterwegs, fuhr zwischen den beiden wartenden Autos hindurch und richtete dabei zumindest an einem der Fahrzeuge Sachschaden an. Der dunkelhaarige Mann wird als 30-40 Jahre alt beschrieben und trug eine dunkelgrüne Jacke mit weiß abgesetzten Ärmeln sowie eine Sportbrille. Aufgrund der größtenteils übereinstimmenden Täterbeschreibung bei einem ähnlichen Vorfall am Sonntag (wir berichteten am 26.8.) geht die Polizei davon aus, dass es sich um den gleichen Tatverdächtigen handeln dürfte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 und der Polizeiposten Markdorf unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

