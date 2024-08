FW-Schermbeck: Einsatzstichwort "Dachstuhlbrand"

Schermbeck (ots) - Am Donnerstag wurde der Löschzug Altschermbeck mit dem Einsatzstichwort "Ölspur" zur Mittelstraße alarmiert. Hier befand sich eine ca. 1 km lange Dieselspur auf der Fahrbahn. Von den Einsatzkräften wurden daraufhin entsprechende Warnschilder aufgestellt. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Für den Löschzug endete der Einsatz um 11:32 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Schermbeck Jana Loick Mobil: 0151 20984294 E-Mail: ...

