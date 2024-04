POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Unfall mit Promille

Remchingen (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch in ein Wohnhaus in Wilferdingen eingedrungen und haben dieses nach Wertsachen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der bzw. die Einbrecher zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr gewaltsam Zutritt in das freistehende Einfamilienhaus in der Kinzigstraße und durchsuchten im Anschluß das Inventar auf allen ...

mehr