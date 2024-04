Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Remchingen (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch in ein Wohnhaus in Wilferdingen eingedrungen und haben dieses nach Wertsachen durchsucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der bzw. die Einbrecher zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr gewaltsam Zutritt in das freistehende Einfamilienhaus in der Kinzigstraße und durchsuchten im Anschluß das Inventar auf allen Stockwerken. Weiterer Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Pforzheim übernommen. Diese bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 07231 - 186 4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell