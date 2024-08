Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Veringenstadt

Motorradunfall - Fahrer schwerverletzt

Ein Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten hat sich am Dienstag gegen 21.45 Uhr auf der K 8202 zwischen Benzingen und Veringendorf ereignet. In einer Linkskurve in einem Waldstück kurz vor Veringendorf kam ein 18-jähriger Motorradfahrer mit seinem 17-jährigen Sozius wohl aufgrund von Unachtsamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall und schlitterte über die Fahrbahn. An einem Hang kam die Maschine schließlich zum Stillstand. Der Fahrzeuglenker verletzte sich bei dem Unfall schwer, sein Mitfahrer leicht. Beide wurden mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro, es musste abgeschleppt werden. Gegen eine Angehörige, die zur Unfallörtlichkeit fuhr, haben die eingesetzten Beamten ein Ermittlungsverfahren eingeleitet: Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von knapp 1,1 Promille. Sie musste ebenfalls in ein Krankenhaus, jedoch zur Blutentnahme. Aus sie kommt nun eine Anzeige und möglicherweise die Entziehung der Fahrerlaubnis zu.

Gammertingen

Verdächtige Wahrnehmung vor Kita

Eine verdächtige Wahrnehmung wurde der Polizei am Dienstag gegen 11.30 Uhr gemeldet. Ein unbekannter junger Mann wurde demnach von einem Zeugen beobachtet, wie er in einem Gebüsch nahe der Kita in der Burghaldenstraße stand. Hierbei soll er augenscheinlich sexuelle Handlungen an sich vorgenommen und währenddessen eine Frau mit einem Kind beobachtet haben. Hinweise von Personen, die die Situation ebenfalls bemerkt haben, nimmt der Polizeiposten Gammertingen unter Tel. 07574/921687 entgegen.

Bad Saulgau

Jugendlicher zersticht Fahrradreifen

Einen Jugendlichen mit einem Messer in der Hand haben Zeugen am Dienstagnachmittag im Bereich des Bahnhofs der Polizei gemeldet. Als die Polizisten an den Teenager herantraten, stellten sie neben dem Jungen ein Rad mit zerstochenen Reifen fest, an dem er sich offensichtlich zu schaffen gemacht hatte. Da der Junge als vermisst gemeldet wurde, nahmen ihn die Beamten bis zur Übergabe an ein Familienmitglied mit zur Dienstelle. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

Wald

Chlorgasunfall beim Putzen

Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es am Dienstag gegen 13.15 Uhr nach einem Chlorunfall. Eine 35-Jährige wollte in ihrem Haus mit einem Gemisch aus Wasser, Essigessenz und Chlorgranulat eigentlich Muscheln reinigen, als ihr währenddessen schwindelig wurde. Durch die auftretenden Gase verletzte sie sich leicht, sie wurde in der Folge von einem Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt. Die zwischenzeitlich eingetroffene Feuerwehrbesatzung konnte eine Ausbreitung des Gefahrstoffs auf das restliche Haus vermeiden und entsorgte nach einer Druckbelüftung das Eigengemisch.

Pfullendorf

Tasche aus Auto gestohlen

Eine Tasche sowie deren Inhalt wurde im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmittag aus einem offenbar unverschlossenem Auto in der Hans-Ruck-Straße entwendet. In der grünen Handtasche befanden sich unter anderem ein schwarzer Geldbeutel mit Ausweis und Bankkarte. Personen, die insbesondere im Zeitraum von 18 Uhr bis 13 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/20160 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell