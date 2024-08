Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei kontrolliert Fahrzeug mit frischem Unfallschaden - Fahrer alkoholisiert

Noch unklar ist der Hergang und der Ort eines Verkehrsunfalls, auf den Beamte des Polizeireviers Ravensburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle aufmerksam wurden. Nach dem Hinweis eines Zeugen stoppten die Polizisten am Mittwoch gegen 4 Uhr einen 28-jährigen VW-Crafter-Fahrer in der Gartenstraße. Der VW wies vorne rechts einen erheblichen Unfallschaden in Höhe von rund 5.000 Euro auf. Bei der Kontrolle des Fahrers nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab bei dem 28-Jährigen rund zwei Promille, weshalb er in einem Krankenhaus Blut und in der Folge auch seinen Führerschein abgeben musste. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Unfall dauern an. Hinweise zum Unfallort nehmen die Beamten unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Schlier

Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 51 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Sturz am Dienstag gegen 18.30 Uhr in der Altdorfer Straße zugezogen. Der Mann war auf dem Gehweg in der Altdorfer Straße unterwegs und verhakte sich mutmaßlich mit dem Lenker an einer Hecke. In der Folge stürzte der 51-Jährige und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Pedelec war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Ravensburg

Alkoholisierter randaliert in Hotel - Gewahrsam

Die Nacht in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier Ravensburg verbringen musste ein 27-Jähriger, der am Dienstagabend in einem Hotel in der Zwergerstraße randaliert hat. Unter anderem mehrere Gläser und Vasen gingen im Hotel zu Bruch. Als er von einem Mitarbeiter gestoppt wurde, schlug der 27-Jährige zu. Der Alkoholisierte wird sich nun wegen unter anderem wegen Körperverletzung verantworten und die Kosten des unfreiwilligen Aufenthalts in der Zelle tragen müssen.

Wangen im Allgäu

Bahnschranke beschädigt - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu, nachdem eine Anruferin am Dienstagnachmittag kurz nach 13.15 Uhr im Bereich des Bahnhofs Ratzenried eine beschädigte Bahnschranke gemeldet hat. Der Querbalken war offensichtlich abgefallen und lag in einer angrenzenden Wiese. Anhand der Beschädigungen gehen die Beamten davon aus, dass ein Unbekannter möglicherweise gegen die Schranke gefahren und diese beschädigt haben könnte. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Hinweise zum Unfall sowie zum möglichen Verursacher nimmt das Polizeirevier Wangen im Allgäu unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Baienfurt

Kunden angepöbelt

Über drei Promille hatte ein 40-Jähriger intus, als er am Dienstagabend in einem Geschäft in der Baindter Straße negativ auffiel. Der Mann hatte Kundschaft angepöbelt und war aufgrund seiner Alkoholisierung gestürzt. Beamte des Polizeireviers Weingarten nahmen den 40-Jährigen schließlich nach einer ärztlichen Untersuchung in Gewahrsam und brachten ihn in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier unter.

Aulendorf

Jugendlicher Auszubildender nach Arbeitsunfall gestorben

Nach einem tragischen Arbeitsunfall am 15.08.2024 auf einem Hof in Wallenreute, in dessen Folge zwei Personen reanimiert werden mussten (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5844506) ist der 15 Jahre alte Auszubildende am Wochenende in einer Klinik gestorben. Die 41-Jährige, die dem Jugendlichen zur Hilfe geeilt war, befindet sich weiterhin in ärztlicher Behandlung. Die Ermittlungen zu den Umständen des Arbeitsunfalls dauern indes weiterhin an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell