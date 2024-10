Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Trunkenheitsfahrt

Hagenburg (ots)

(bae)Am 06.10.2024 um 00:26 Uhr wurde in Hagenburg bei einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass ein 47-jähriger Hagenburger unter Alkoholeinfluss mit seinem Pkw unterwegs war. Wie sich im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme herausstellte wäre das gar nicht notwendig gewesen. Der Hagenburger gab an, dass er bei einem Bekannten Alkohol konsumiert habe. Da er nicht habe nach Hause fahren wollen, habe er daraufhin seine Ehefrau gebeten ihn abzuholen. Diese sei auch erschienen. Dann sei es aber zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen den Ehelauten gekommen. Daraufhin habe sich der Hagenburger entschlossen selber zu fahren. Seine Frau sei ihm nachgefahren. Dann sei er in die Verkehrskontrolle gekommen. Hier wurde ein Atemalkoholwert von 1,32 %o gemessen. Daraufhin wurde eine Blutprobe bei dem Hagenburger entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

