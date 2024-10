Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall

Stadthagen (ots)

(bae)Am 05.10.2024 um 21.20 Uhr kam es auf der B 65 hinter dem Ortsausgang Stadthagen in Richtung Nienstädt zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Bückeburger fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem VW auf der linken Fahrspur. Aufgrund "Sekundenschlafes" kam er auf die rechte Fahrspur. Hier befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 24-jähriger Stadthäger mit seinem Renault. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Gegen den Bückeburger wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitete, da er sich übermüdet ans Steuer gesetzt hatte.

